Palermo, l’ex Migliaccio: “Mia idea su Mignani, rosa big ai playoff. CFG e Segre…”

"Il Palermo è una buona squadra, soprattutto con delle buone individualità per la categoria. Bisogna dare un po’di tempo al nuovo tecnico per rimettere un po’ d’ordine, rimettere un po’ le cose a posto, però è una squadra che per me si riprenderà. Ho visto tante partite dei rosanero, ma in quella di domenica era lampante come il cambio di allenatore abbia inciso. È stato un bene che questo periodo negativo sia capitato a sette-otto giornate dalla fine, in modo tale che il Palermo possa recuperare quell’entusiasmo, forza e fiducia che poi possa dargli slancio. Il Palermo può e deve avere un ruolo di primissimo piano ai play-off, vedo una squadra comunque che può giocarseli alla grande anche se ci sono anche altre formazioni attrezzate. Il pubblico può avere un effetto determinante e decisivo come è sempre stato. Palermo è una città che merita di stare in A. Happening per l'inaugurazione del Palermo CFA? Sono state 48 ore di emozioni, ho rivisto i miei “fratelli”, perché in quella squadra lì non eravamo solo compagni. Era un gruppo fatto di uomini veri disposti a sacrificarsi l’uno per l’altro. Poi, rivedere la mia tifoseria è stato un qualcosa di emozionante. Il nuovo centro sportivo alla lunga porterà anche qualche punto in più, faccio i complimenti per il lavoro che stanno facendo tutti. Ringrazio anche la società per avermi riportato qui. Paragone tra me da calciatore e Segre? Jacopo è una mezzala che ha degli ottimi tempi di inserimento, è bravo nel gioco aereo e riempie sempre l’area avversaria. Io forse avevo caratteristiche un pochino più difensive".