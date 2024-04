Palermo, Gds: “Mignani, rebus difesa e modulo verso Cosenza. Possibili soluzioni…”

Pronti via, Mignai si è dovuto inventare un problem solver. Due giorni per far fronte a squalifiche ed infortuni e coniare un vestito tattico calzante e competitivo al suo Palermo per sfidare la Sampdoria, storia che si ripete in vista della delicata trasferta di Cosenza. Questa volta, a differenza del suo debutto sulla panchina del club di viale del Fante, l'ex coach del Bari ha a disposizione una settimana tipo di lavoro per implementare il processo di conoscenza di tutti gli effettivi presenti in organico. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia focalizza le possibili soluzioni in vista del match esterno al cospetto della compagine guidata da Viali, con Mignani che ritroverà Gomes e Coulibaly ma dovrà fare i conti con le pesanti squalifiche di Lucioni e Di Mariano. Entrambi migliori in campo contro la Sampdoria, entrambi fondamentali nei rispettivi ruoli nell'ambito del 3-4-1-2 proposto contro i blucerchiati di Pirlo. Vasic e Ranocchia, così come nella settimana precedente, saranno out per infortunio. Mignani sembra intenzionato a confermare lo schieramento difensivo a tre, con Lucioni che verrebbe rilevato da Nedelcearu al centro del pacchetto arretrato. Palermo con il 3-4-1-2 anche al San Vito Marulla quindi, con Di Francesco a fungere da trequartista ed al contempo intermedio da 5-3-2 in fase di non possesso. Se le due punte saranno certamente Brunori e Mancuso, più di un dubbio attanaglia il nuovo allenatore rosanero per quanto concerne braccetti della linea difensiva ed esterno alto di destra. Di Mariano è l'unico elemento capace di svolgere con profitto ed efficacia il ruolo di pendolino a tutta fascia, per l'apporto totale che il numero dieci garantisce in entrambe le fasi non sarà facile individuare la soluzione migliore per sostituirlo. Una potrebbe essere quella di rispolverare Buttaro, ai margini del progetto tecnico con Corini, che ha già interpretato il ruolo di quinto alto a destra in diverse occasioni. Altra ipotesi l'inserimento di Graves, braccetto di destra difensivo di una linea a tre con Nedelcearu e Ceccaroni, con Diakitè spostato esterno alto sul medesimo versante. Più remoto l'immediato ricorso al 4-3-1-2 fin dal match contro i calabresi, con Diakitè e Lund esterni bassi in una difesa a quattro con Nedelcearu e Ceccaroni coppia di centrali, linea mediana a tre con Gomes, Segre ed uno tra Stulac ed Henderson, Di Francesco o Insigne nel ruolo di elastico a supporto delle due punte.