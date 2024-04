Palermo, Corriere dello Sport: “Mignani riflette, Desplanches titolare a Cosenza?”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rilancia una questione divisiva e piuttosto spinosa in chiave Palermo, dopo il buon debutto di Mignani sulla panchina rosanero ed a pochi giorni dalla delicata trasferta che vedrà Brunori e compagni impegnati a Cosenza. Il nuovo tecnico rosanero riflette su un imminente cambio di gerarchia tra i pali? Al San Vito Marulla potrebbe scoccare l'ora del giovane portiere del Palermo, Sebastiano Desplanches? Il talentuoso classe 2003 scuola Milan, già portiere titolare dell'Italia Under 21, scalpita comprensibilmente per debuttare in Serie B con la maglia rosanero in questa stagione calcistica. Corini non aveva mai creato dualismi o particolare competizione tra Pigliacelli ed il giovane omologo di ruolo, cristallizzando delle gerarchie che apparivano obiettivamente impossibili da sovvertire. Con l'avvento di Mignani, come sottolinea il noto quotidiano sportivo nazionale, la titolarità di Pigliacelli non sembra più così blindata.

Le ultime prestazioni dell'ex Universitatea Craiova hanno evidenziato qualche incertezza ed una performance tra i pali non proprio irreprensibile in occasione di alcuni gol subit. Pigliacelli spicca per personalità e qualità tecniche con i piedi, divenendo spesso un playmaker arretrato aggiunto nella gestione del primo possesso. Tuttavia, qualche errore di valutazione, una reattività non sempre idonea alla contingenza, troppi gol incassati da fuori area hanno fatto sì che Pigliacelli finisse inevitabilmente nel mirino della critica in ragione di un rendimento al di sotto delle aspettative. Desplanches rappresenta senza dubbio il futuro del Palermo, ma il suo inserimento nell'undici titolare suggerisce gradualità e cautela, specie in questo frangente topico e decisivo della regular season. Un eventuale avvicendamento non passerebbe inosservato, bisognerebbe anche capire come verrebbe metabolizzato da Pigliacelli e la squadra, non perdendo mai di vista il mantenimento di certi equilibri. Ovviamente Mignani sta facendo accurate e profonde riflessioni, come su ogni ruolo, ed il cambio della guardia in porta già dalla sfida di Cosenza è al momento soltanto un'ipotesi. Al San Vito Marulla, nuovo tecnico rosanero orientato alla conferma del 3-4-1-2 con Di Francesco o Insigne treqartista a sostegno del tandem offensivo composto da Brunori e Mancuso.