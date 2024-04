Palermo, Gazzetta dello Sport: “Difesa a tre e trequartista a Cosenza, Mignani…”

Non è ancora il momento di virare sul rombo. Mignani lavora per corroborare principi ed automatismi del 3-4-1-2 proposto al debutto sulla panchina rosanero nel match con la Sampdoria. Tecnico orientato quindi a riproporre l'assetto adottato nel match al cospetto dei blucerchiati anche nella delicata trasferta di Cosenza. Mignani, soddisfatto dell'ordine e dell'attenzione in fase di non possesso e degli equilibri complessivi mostrati dalla squadra nella copertura del terreno di gioco, posticiperà l'eventuale passaggio del Palermo al 4-3-1-2 suo dispositivo tattico prediletto. Al San Viti Marulla, Palermo che dovrà gioco forza rinunciare a Lucioni e Di Mariano, tra i migliori in campo alla prima di Mignani da allenatore del Palermo, entrambi squalificati per un turno. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" lascia intendere che al netto delle fisiologiche novità per rilevare gli indisponibili, tra squalificati ed infortunati, il Palermo che sfiderà il Cosenza si disporrà con il 3-4-1-2 con un trequartista a sostegno delle due punte Brunori e Mancuso. Di Francesco ha interpretato bene il ruolo contro la Sampdoria, valida anche l'opzione Insigne se l'ex Frosinone dovesse mettersi in evidenza nelle sedute di lavoro che precedono il match contro la compagine di Viali. Nedelcearu sarà il naturale sostituto di Lucioni, mentre diverse soluzioni per quanto concerne l'esterno alto di destra che farà le veci di Di Mariano. Questo quanto emerso dalla seduta pomeridiana svolta ieri dalla squadra a Torretta, presso il nuovissimo Palermo CFA, centro sportivo vero fiore all'occhiello del club targato City Football Group. Vasic e Ranocchia hanno svolto lavoro differenziato e quest'ultimo non sarà certamente tra i calciatori convocati da Mignani per la difficile trasferta in terra calabrese. Possibile una riflessione anche in merito alla titolarità tra i pali, con Pigliacelli che non ha convinto appieno nelle ultime uscite e Desplanches che scalpita per avere una chances e debuttare in Serie B in questa stagione.