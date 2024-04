Cosenza: seduta a porte aperte al “Marulla” in vista della sfida col Palermo

Le ultime in vista della gara tra Cosenza e Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio San Vito - Gigi Marulla.

Tre giorni e sarà Cosenza-Palermo, match in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Gigi Marulla". Prosegue, dunque, la preparazione della compagine calabrese in vista della gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Nella giornata di ieri, gli uomini di William Viali hanno svolto una doppia seduta di allenamento.