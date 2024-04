Palermo, Gds: “Trequartista e mezzala, nuova vita per Di Francesco con Mignani”

Gara intensa, in cui ha saputo mixare creatività, abnegazione e spirito di sacrificio. Federico di Francesco è stato un ago della bilancia sotto il profilo tattico nella prima sulla panchina del Palermo di Michele Mignani. Al debutto contro la Sampdoria al Barbera, il nuovo tecnico del Palermo ha varato un 3-4-1-2 elastico, pronto a declinarsi in un solido 5-3-2 in fase di non possesso. Elastico tra le linee a supporto delle due punte nell'imbastiture delle trame offensive, mezzala di corsa, intensità e sacrificio quando bisognava ricomporre ordine e densità sulle iniziative degli avversari. L'ex Lecce è stato tassello strategico e prezioso per Mignani nel primo step della sua nuova avventura professionale in panchina. Il numero diciassette rosanero si è accesso, talvolta garantendo accelerazioni e lampi di genio, saltando l'uomo e creando superiorità numerica o confezionando qualche imbucata interessante per i compagni. Non sempre lucido e comprensibilmente provato nel finale, dopo una performance in cui ha dispensato qualità ma speso anche una cospicua dote di energia, cimentandosi da intermedio in mediana come mai aveva fatto nella precedente gestione tecnica. Un cambio nei minuti di recupero con Mignani che ha concesso uno scampolo di match a Traorè, una prestazione matura e rotonda quella di Di Francesco come sottolineato dal piccolo focus pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Con il ritorno tra i disponibili di Gomes e Coulibaly ed una diversa composizione del reparto nevralgico a Cosenza, probabile che Mignani sgravi parzialmente Di Francesco da compiti di ripiegamento e copertura, dandogli piena licenza di dar sfogo a qualità, estro e fantasia tra le linee, nel 3-4-1-2 che dovrebbe essere ilò dispositivo tattico dei partenza dei rosanero anche al San Vito Marulla. Già a quota cinque gol con la maglia del Palermo, Di Francesco può perfettamente puntare almeno ad eguagliare il record personale di segnature in Serie B stabilito con la maglia del Lanciano, quando il jolly offensivo rosanero gonfiò per ben otto volte la rete avversaria. In un frangente topico della regular season e con l'appendice playoff che si avvicina, le chances promozione del Palermo passano anche da performances e qualità di un giocatore di esperienza e spessore come Federico Di Francesco.