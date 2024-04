Palermo, l’ex La Gumina: “Spero di vedere rosa in Serie A, c’è proprietà importante”

"Primo gol al Mirandes? Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Sono felice per il gol, è stato il primo in Spagna ed è stata una bella emozione soprattutto perché abbiamo vinto. Le differenze rispetto all’Italia? C’è meno pressione rispetto all’Italia però il calcio si vive comunque con intensità. In casa non facciamo mai il ritiro, si arriva un’ora e mezza prima della partita direttamente al campo. Facciamo molta tattica, il mister è italiano e sa come si fa. È un tecnico molto preparato, da cui possiamo imparare tanto. Studiamo gli errori, poi gli avversari. In campo rispetto al calcio italiano ci sono meno compiti dando spazio maggiore alla creatività. E i campi da gioco sono molto curati. «Sampdoria? Sono contento che si sia ripresa dopo le difficoltà iniziali, spero faccia il meglio possibile ai playoff così da tornare in A. Tifo per il mister e i miei compagni di squadra e a loro faccio un grande in bocca al lupo. Palermo ai playoff? Dietro c’è una proprietà importante. Mi auguro di rivedere presto anche il Palermo in Serie A per la piazza, la città e i tifosi".