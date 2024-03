Palermo, l’ex Donati: “Serve continuità, ma ai playoff possono giocarsi la A”

"Abbiamo vinto il campionato in Serie D con il 4-2-3-1, quest’anno siamo partiti col 4-3-1-2 e non è stato tutto rose e fiori, qualche passo falso è stato fatto, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci". Lo ha detto Massimo Donati, intervistato ai microfoni di "TMW Radio-Piazza Affari". Diversi i temi trattati dal tecnico del Legnago ed ex centrocampista del Palermo: dalle prestazioni offerte fin qui dalla sua squadra, che milita nel Girone A di Lega Pro, alle partite disputate dalla squadra di Eugenio Corini in Serie B. "Ha vissuto un campionato a fasi alterne e questo non aiuta a stare in vetta, serve continuità per stare in alto. Ma loro sono li, ai playoff potranno giocarsi la promozione in Serie A", le sue parole.