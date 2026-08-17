Oggi il Palermo darà il via alla sua stagione ufficiale affrontando il Lecce in Coppa Italia. Il team di Inzaghi dopo le amichevoli in Australia, ha l'obiettivo di cominciare al meglio l'annata e di non deludere il pubblico rosanero.

Il Renzo Barbera sarà gremito per questo primo appuntamento della stagione, che, inevitabilmente, sarà un'arma in più per la formazione rosanero.

Per chi invece non potrà andare allo stadio, la sfida può vantare di una ottima copertura televisiva. Infatti, Palermo-Lecce, sarà trasmessa su Italia 1 con ampio pre e post partita condotti da Monica Bertini e il suo studio.