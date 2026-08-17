La Coppa Italia, con la sfida al Lecce, torna al Renzo Barbera dopo quattro stagioni. Nelle ultime annate, infatti, il Palermo aveva sempre disputato il primo turno in trasferta, affrontando formazioni della massima serie. Quest'anno, però, a causa dei lavori in corso al Via del Mare, lo stadio di viale del Fante tornerà a ospitare la competizione.

L'ultima sfida di Coppa Italia al Barbera risale alla stagione 2022/23, quando il Palermo, appena promosso in Serie B, affrontò la Reggiana, allora formazione di terza serie. La gara, giocata il 31 luglio, fu caratterizzata non solo dal caldo afoso, ma soprattutto da mille emozioni. Il gruppo rosanero arrivava all'appuntamento con un umore contrastante: da un lato l'entusiasmo per la promozione, dall'altro l'enorme delusione per le improvvise dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini.

Il Palermo, guidato ad interim dal tecnico della Primavera Di Benedetto, dimostrò di non risentire del contraccolpo psicologico, imponendo la propria superiorità sulla Reggiana e offrendo un'ottima prestazione. Al termine dei primi quarantacinque minuti, i rosanero erano avanti 2-0 grazie alla doppietta di Matteo Brunori, appena riscattato dalla Juventus e principale riferimento offensivo della squadra.

A inizio ripresa, la formazione ospite accorciò le distanze con Rosafio, che trasformò un calcio di rigore. Il Palermo, però, non si disunì e trovò nuovamente il doppio vantaggio, ancora con Brunori, autore della sua terza rete della serata. Nel finale, D'Angelo rese meno amara la sconfitta della Reggiana firmando il definitivo 3-2.

Il match si concluse così con il passaggio del turno dei siciliani, che nel turno successivo affrontarono il Torino, venendo eliminati dopo una sconfitta per 3-0.

La Coppa Italia, dunque, torna al Renzo Barbera dopo tre anni e Inzaghi avrà l'opportunità di dare il via alla stagione ufficiale davanti a una cornice di pubblico entusiasmante. I tifosi rosanero, dal canto loro, potranno tornare a respirare aria di Serie A al Barbera, affrontando una squadra della massima serie e ascoltando nuovamente l'inno della competizione prima del fischio d'inizio.