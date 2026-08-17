In programma oggi la sfida tra Palermo e Lecce, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Filippo Inzaghi, reduce dalle amichevoli in Australia, dà il via alla sua stagione ufficiale davanti al proprio pubblico, che si preannuncia delle grandi occasioni. In un Renzo Barbera sold out, il Palermo ospita la formazione salentina, reduce dalla salvezza in Serie A e ancora alle prese con un mercato che la vede tra nuovi arrivi e addii.

La sfida tra Palermo e Lecce vanta una lunga storia tra Serie A e Serie B. Sono infatti 46 i precedenti tra le due formazioni: 34 in cadetteria, 10 nella massima serie e 2 in Coppa Italia, competizione nella quale si affronteranno proprio oggi. Il bilancio è favorevole al Palermo, con 18 vittorie contro le 14 del Lecce; 14 sono invece le partite terminate in parità. Al Renzo Barbera, teatro del match odierno, la squadra rosanero ha costruito la propria forza contro i salentini: sono 13 le vittorie del Palermo, contro le 3 del Lecce.

GLI ULTIMI PRECEDENTI

L'ultima volta che le due formazioni si sono incontrate risale alla stagione di. All'andata ilebbe la meglio per 1-2, superando ilal Via del Mare grazie alle reti di. Al ritorno il risultato fu lo stesso:, allora allenato da, con le reti dei due macedoni

Quell'anno le due squadre si diedero battaglia per la promozione in Serie A. Al termine della stagione, ad avere la meglio in questa lotta serrata fu il Lecce, che tornò nella massima serie dopo diverse stagioni. Nonostante gli scontri diretti favorevoli, il Palermo non riuscì ad approdare in Serie A, anche a causa della difficile situazione societaria.

PRECEDENTI IN COPPA ITALIA

Non è la prima volta che le due squadre si affrontano insi incontrarono nella competizione nella stagione, quando alla Favorita la formazione ospite riuscì a passare il turno ai calci di rigore, e nella stagione, quando furono invece i rosanero ad avere la meglio, imponendosi con un netto