La Coppa Italia ha fornito i primi segnali in vista dell'inizio del campionato, ma il mercato di Serie B è ancora tutt'altro che concluso. Le società sono al lavoro per completare le rispettive rose e proprio in questi giorni potrebbero sbloccarsi diverse operazioni. Ecco le principali trattative riportate da Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

Pisa – Il club nerazzurro è vicino ad Andrea Petagna del Monza. L'operazione prevede un contratto di due anni, più un terzo in caso di promozione in Serie A. L'affare è legato allo scambio con Idrissa Touré, diretto proprio al Monza. Il Pisa continua inoltre a cercare un altro attaccante: tra i nomi c'è Filippo Pittarello del Catanzaro, per il quale resta però distanza tra domanda e offerta. Nel mirino anche il portiere Confente e il centrocampista Correia, entrambi della Juve Stabia, oltre a Walid Cheddira. Gazzetta dello Sport

Catanzaro – Il Pisa è particolarmente interessato a Filippo Pittarello, che potrebbe quindi lasciare il club calabrese. Per l'attacco il Catanzaro pensa a Emanuele Pecorino, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Südtirol e tentato anche da un'esperienza in Spagna. In difesa, Lorenzo Coccia dell'Arezzo è un possibile obiettivo, mentre per la fascia destra piace Riccardo Ciervo del Sassuolo. Corriere dello Sport

Juve Stabia – La partenza di Andrea Giorgini, trasferitosi a titolo definitivo al Südtirol, spinge il club campano a cercare un nuovo centrale. I preferiti sono Matias Antonini del Catanzaro e Giovanni Zaro del Cesena. Il direttore sportivo Stefanelli attende inoltre un rilancio del Pisa per Omar Correia. Corriere dello Sport

Südtirol – Il club altoatesino ha ufficializzato il ritorno di Andrea Giorgini, acquistato a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Il difensore aveva già vestito la maglia del Südtirol dal 2023 al 2025. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport

Cesena – Sono in uscita Giovanni Zaro e Michele Castagnetti, entrambi non convocati per la sfida di Coppa Italia. Il difensore è vicino alla Juve Stabia, mentre il centrocampista è diretto verso la Reggiana. Tuttosport, Gazzetta dello Sport

Modena – Il club gialloblù si gode Ambrosino, autore di una doppietta contro il Venezia, ma resta attivo sul mercato. In attacco è emerso l'interesse per Antonio Di Nardo del Pescara, mentre Pedro Mendes è tentato dalle sirene turche. Gazzetta dello Sport

Avellino – Gli irpini hanno definito l'arrivo di Thomas Berenbruch dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Tramonta così la pista Kaleb Jiménez del Catania. Per l'attacco resta inoltre l'interesse per Cosimo Patierno, sul quale c'è anche la Reggina. Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport

Verona – Gli scaligeri sono tra le pretendenti per Walid Cheddira, in uscita dal Napoli. Il Verona aveva già provato a muoversi per l'attaccante marocchino e la pista potrebbe tornare d'attualità. Il club è inoltre vicino a Nicolas Musat. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport

Mantova – Rachid Kouda, centrocampista di proprietà del Parma, è pronto a tornare al Mantova dopo i sei mesi trascorsi in prestito nella scorsa stagione. Corriere dello Sport

Padova – Il club biancoscudato resta in pole per Luca Moro, attaccante del Sassuolo. Corriere dello Sport

Vicenza – Il Vicenza è ancora alla ricerca del sostituto di Tsadjout e punta a sbloccare l'arrivo di Zilli dal Cosenza. Gazzetta dello Sport

Sampdoria – I blucerchiati stanno ancora definendo la rosa e potrebbero intervenire ulteriormente sul mercato. Il Pisa è inoltre interessato a Filippo Pittarello, mentre la Samp continua a lavorare per Fabio Depaoli. Corriere dello Sport

Cremonese – Il tecnico Marco Giampaolo ha sottolineato la necessità di avere una rosa profonda e competitiva, spiegando che a centrocampo gli interpreti sono numerosi ma che servirà una rosa in grado di sostenere l'intera stagione. Tuttosport