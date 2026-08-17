Ilsi prepara all’esordio ufficiale contro ilin Coppa Italia, ma parallelamente la dirigenza continua a lavorare sul mercato. Dopo una campagna acquisti che ha già portato diversi rinforzi alla corte di, l’attenzione del club è ora rivolta soprattutto alle, necessarie per liberare spazio e permettere al direttore sportivo di intervenire nuovamente in entrata.

A tenere banco è soprattutto la situazione di Matteo Brunori, mentre restano da definire anche diversi altri giocatori della rosa.

Brunori, duello tra Modena e Cesena

Il nome principale sul fronte delle uscite resta quello di. L’attaccante, rientrato aldopo il prestito alla, è finito nel mirino di

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, entrambe le società hanno mostrato interesse concreto per l’ex capitano rosanero e stanno seguendo da vicino l’evoluzione della situazione. Al momento non ci sarebbe ancora un’offerta definitiva, ma il duello tra i due club potrebbe presto entrare nel vivo.

Anche la Gazzetta dello Sport conferma l'interesse di Cesena e Modena per Brunori, sottolineando come l'attaccante abbia già escluso le proposte provenienti dalla Serie C. Per lui, dunque, la partita dovrebbe essere proprio tra le due formazioni.

Non solo Brunori: Blin e Buttaro da definire

Ildeve sistemare anche altre situazioni in uscita. Come riferisce il Giornale di Sicilia, restano infatti da definire le posizioni di, mentre si attende ancora l'ufficialità del trasferimento diallo

La cessione di Diakité rappresenterebbe un passaggio importante per permettere al ds Carlo Osti di avere maggiore margine di manovra sul mercato e una situazione più chiara per quanto riguarda la composizione della rosa.

Gyasi sempre più in bilico: può arrivare Almena

Un altro giocatore la cui posizione è sotto osservazione è. Il suo futuro a Palermo appare infatti meno sicuro e, in caso di partenza, la società potrebbe valutare un profilo più giovane per completare il reparto offensivo.

Il Giornale di Sicilia indica in particolare Iker Almena, esterno spagnolo classe 2004 di proprietà dell'Al-Qadisiya, tra i profili seguiti da tempo dalla dirigenza rosanero. Il giocatore avrebbe caratteristiche interessanti anche dal punto di vista della lista, considerando la giovane età e il fatto che non occuperebbe una casella da over.

La possibile uscita di Gyasi, dunque, potrebbe aprire uno spazio per un nuovo innesto sulla fascia.

Le Douaron, permanenza sempre più probabile

Situazione differente per. Il mancato concretizzarsi del trasferimento alha reso più complicata una sua partenza e, con il passare dei giorni, la permanenza del francese alsembra prendere sempre più quota.

La società continua quindi a monitorare il mercato, ma la priorità resta quella di completare alcune operazioni in uscita prima di procedere con nuovi acquisti.

Nel frattempo, come riportato dal Corriere dello Sport, anche il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha confermato che il Palermo rappresenta una squadra di grande qualità per la Serie B. Un riconoscimento che fotografa le ambizioni della formazione di Inzaghi, già protagonista di un mercato importante e ancora intenzionata a intervenire per completare la rosa.