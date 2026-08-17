Oggi il Palermo darà il via alla sua stagione affrontando il Lecce in Coppa Italia. A dirigere la gara ci sarà Alberto Ruben Arena, arbitro della sezione di Torre Del Greco classe 1992 che può vantare di una grande esperienza tra Serie C e Serie B e dieci presenze in Serie A. Gli assistenti saranno Yoshikawa e Barone, mentre il quarto uomo sarà Marinelli. Infine, Mazzoleni sarà al VAR e Santoro ricoprirà il ruolo di AVAR.

Alberto Ruben Arena ha diretto in due occasioni il Palermo entrambe nella stagione 2024/2025. Il primo riguarda la sfida alla Cremonese del marzo 2025, quando la squadra di Dionisi in doppio vantaggio sino al 70' si fece rimontare clamorosamente perdendo 2-3 e rientrando negli spogliatoi del Renzo Barbera con i fischi assordanti del pubblico rosanero. Il secondo, invece, riguarda la vittoria contro la Salernitana dei siciliani 1-2 con protagonisti Brunori e Pohjanpalo, autori di una ottima prestazione e in buonissima sintonia. Il tandem offensivo, però, dopo quella partita smise di funzionare evidenziando una notevole incompatibilità tra i due. Dunque, con Arena il Palermo ha un bilancio equilibrato: una vittoria e una sconfitta. Il Lecce, invece, l'arbitro campano l'ha diretto solo in una occasione: sconfitta 2-0 dei salentini contro la Lazio nel novembre 2025.