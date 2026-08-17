La lista dei convocati del tecnico dei rosanero.
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Il Palermo ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro il Lecce, in programma questa sera alle 21:15. Tra gli assenti figurano Emanuel Gyasi, fermato da un sovraccarico muscolare, e Claudio Gomes, indisponibile dopo un intervento odontoiatrico.
I convocati3 Augello5 Palumbo7 Strefezza8 Segre9 Vavassori10 Ranocchia12 Nespola13 Bani14 Fortin17 Johnsen20 Pohjanpalo21 Le Douaron23 Hernani24 Estevez27 Pierozzi29 Peda32 Ceccaroni33 Bozzolan66 Joronen78 Balsamo84 Cassandro93 Barba96 Magnani
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