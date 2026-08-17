In un primo tempo giocato a ritmi alti, il Palermo impone il proprio gioco e sfiora in più occasioni il gol che arriva al 14’ col neo acquisto Vavassori. Dopo una rimessa laterale dalla sinistra di Augello, Peda fa una sponda di testa per Pohjanpalo che si coordina male facendo un velo involontario per l’accorrente Vavassori che che ruba il tempo al palermitano Gallo, portando in vantaggio i rosa.

Il Lecce cresce e arriva vicino al pareggio alla mezz’ora con Coulibaly dopo un traversone basso dalla destra, ma è il Palermo a raddoppiare dopo un contropiede letale orchestrato da Johnsen e finalizzato dal solito Pohjanpalo con una conclusione precisa che Falcone può solo sfiorare in tuffo prima di entrare in rete.

Il Palermo domina la prima frazione di gioco e dimostra già delle geometrie consolidate che tanto bene hanno fatto nella passata stagione. Nel secondo tempo i rosa dovranno far fronte all'arrembaggio del Lecce, ma il contropiede si è spesso dimostrato un'arma letale dei ragazzi di Filippo Inzaghi che nella ripresa potrebbero provare a difendere il vantaggio e colpire in velocità.

Nota a parte per i tifosi che in una caldissima serata di agosto hanno riempito il Renzo Barbera in ogni ordine di posto regalando spettacolo già prima del fischio d'inizio.

Se il buongiorno si vede dal mattino, questo è un ottimo inizio di giornata.

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