Palermo, la tenacia di Buttaro: dalla Primavera della Roma al primo gol in Serie B

L'esperienza formativa nella Primavera della Roma, il passaggio al Palermo e la promozione in Serie B sotto la guida tecnica di Baldini. L'arrivo di Corini, l'infortunio e il primo gol tra i professionisti. La parabola di Alessio Buttaro.

Mediagol ⚽️️

A cura di Nicolò Cilluffo

Aspettare il proprio momento con pazienza e lucidità. Strizzare l'occhio al tempo che scorre inesorabilmente, sfruttando ogni occasione per crescere e migliorarsi. Tenacia, lavoro e spirito di sacrificio come capisaldi di un modus operandi predisposto al raggiungimento di un obiettivo. Il primo gol tra i professionisti è un momento indelebile nella carriera di ogni calciatore. Un attimo da portare dentro per sempre, un istante in cui realizzi di aver dato seguito ai sacrifici fatti per realizzare il tuo sogno.

Brunori riceve palla, si gira e calcia con il sinistro. Il pallone si stampa sul palo e finisce tra i piedi di Buttaro che con il destro batte Gomis e porta in vantaggio il Palermo sul campo del Como. Una gioia indescrivibile negli occhi di Alessio che alza le braccia e si gode ogni sfaccettatura del suo primo gol tra i professionisti.

L'avventura di Buttaro a Palermo inizia nell'estate del 2021. Dopo una lunga trafila tra settore giovanile e Primavera della Roma, il classe 2002 desta l'attenzione dell'allora direttore sportivo Renzo Castagnini che rimane favorevolmente impressionato dalle qualità tecniche di un ragazzo in grado di distinguersi per continuità di rendimento e affidabilità nelle file della cantera giallorossa.

Destro naturale dotato di sagacia tattica e vis agonistica, attento e caparbio in sede di marcatura. Interprete ideale nel ruolo di braccetto di destra in una linea difensiva a tre. Profilo duttile in grado di ricoprire la posizione di terzino destro in una difesa a quattro o quella di esterno di centrocampo in una linea a cinque. L'approccio di Buttaro al mondo del professionismo è degno di nota e Alessio colleziona ventinove presenze tra campionato e playoff sotto la guida tecnica di Filippi prima e di Baldini poi. L'ex vice di Boscaglia lo impiega principalmente nel pacchetto più arretrato composto da tre calciatori, mentre l'uomo dell'impresa rosanero gli dà fiducia da terzino destro nel suo 4-2-3-1. La prima annata dell'ex Roma con la maglia del Palermo si conclude con la straordinaria promozione in Serie B al culmine dei playoff in cui racimola ben 615' minuti.

Le dimissioni di Baldini e l'arrivo di Corini scombussolano Palermo e il Palermo. Il poco tempo a disposizione del Genio per preparare la stagione non favorisce il ritorno in B dei rosanero che nelle prime dieci giornate del torneo cadetto racimolano cinque sconfitte, tre pareggi e due sole vittorie. Buttaro viene impiegato da terzino destro, trovando un certo tipo continuità in termini di minutaggio. Un'infiammazione alla caviglia condiziona, poi, il resto della stagione dell'ex Roma che, se nella prima parte di campionato disputa 821' minuti, sarà chiamato in causa per soli 193 giri d'orologio nello restante spezzone di stagione. A causa dell'infortunio Alessio perde posizioni nelle gerarchie di Corini e fa fatica ad imporsi vista la fitta concorrenza nel reparto.

Dopo il pareggio casalingo contro il Benevento, il Palermo prepara la trasferta di Como. Valente, esterno destro titolare nel 3-5-2 del Genio, non è al meglio per un problema al ginocchio e bisogna trovare una soluzione congeniale al modulo tattico di riferimento. Nella conferenza stampa di vigilia Corini non si sbilancia: "Qualora Nik (Valente ndr) non dovesse farcela ho lavorato con altri due giocatori che possono con attitudini diverse andare a lavorare su questa zona. Stiamo lavorando su queste alternative". Ecco che spicca il nome di Buttaro nella formazione titolare del Palermo impegnato a Como nella trentacinquesima giornata di Serie B.

Il classe 2002 dimostra di avere capacità atletiche e tecniche per prodigarsi al ruolo di esterno di centrocampo. Alessio difende in modo ordinato ed è protagonista nell'area di rigore avversaria con i suoi inserimenti premiati dall'altro quinto di centrocampo Sala. Al minuto 18' il primo gol tra i professionisti di Buttaro, una gioia indescrivibile per il ragazzo originario di Roma. "Ho segnato il mio primo gol tra i professionisti ma non è andata come volevamo. Ora pensiamo alla prossima. Il mister mi ha provato da quinto di destra. Ho fatto quel che mi ha richiesto, cercando di rendermi pericoloso attaccando gli spazi. Sono felice di aver fatto questo percorso nel Palermo", dichiara il difensore che ha già ben saldi in testa i prossimi obiettivi da raggiungere con la maglia rosanero cucita sul petto.