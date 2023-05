Segre: “Palermo è una piazza incredibile. La squadra ci crede, vogliamo i playoff”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, in vista delle ultime tre giornate in cui la squadra di Corini affronterà Spal, Cagliari e Brescia.

"Sarebbe un sogno ripetere quanto fatto a Perugia lo scorso anno. Si può fare, ma guardiamo una partita alla volta senza fare tabelle. Intanto vinciamone una, poi servirà tanta applicazione", così Jacopo Segre in un'intervista concessa al noto quotidiano "Corriere dello Sport". Tra le tante tematiche affrontate l'ex Torino si è soffermato sulla carica che dà il "Renzo Barbera" e sulla possibilità di staccare un pass per i prossimi playoff di Serie B . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Giocare in uno stadio con oltre 20.000 spettatori dà una carica speciale o in certi momenti vi fa avvertite la responsabilità? Tutte e due le cose, ma la prima è più decisiva. Palermo è una piazza incredibile, io sono al primo anno qui ma ho sentito subito l’importanza della città che vive il calcio in una maniera che mi piace anche fuori dal campo. Il Barbera ti regala grandi emozioni, può essere il 12° uomo. Tocca a noi portarlo dalla nostra parte con qualche giocata che accenda l’entusiasmo e mettendo il massimo di quanto possiamo. La squadra ci crede, fino all’ultimo ci batteremo per conquistare un posto nei play off".