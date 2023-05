Segre: “Basta poco per ritrovarci in alto. Vogliamo regalare magie alla nostra gente”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Palermo, Jacopo Segre, in vista delle ultime tre giornate in cui la squadra di Corini affronterà Spal, Cagliari e Brescia.

Mediagol ⚽️️

"Cosa manca? Difficile dirlo, il calcio a volte non può essere programmato; noi crediamo di essere un gruppo forte che lavora per regalare vittorie ed emozioni a noi e alla città che le merita. Ma di mezzo ci sono avversari di valore. Bisogna stare uniti", così Jacopo Segre sulle colonne del noto quotidiano "Corriere dello Sport". Il centrocampista ex Perugia si è soffermato sulle ultime tre partite di campionato in cui la squadra di Corini cercherà di raggiungere la zona playoff del campionato di Serie B.

"Dicono che abbiamo tirato i remi in barca? Nessuno si è rilassato, è brutto sentirlo dire. Diamo sempre tutto. Mancano tre gare, può succedere di tutto e noi vogliamo regalare magie alla nostra gente. Spal? Basta poco per ritrovarci in alto, gara importantissima. Ci crediamo ancora, non abbiamo perso la fiducia. Noi in difficoltà contro le piccole? Arrivati a fine stagione, è normale che le squadre che si devono salvare moltiplichino le attenzioni e si difendano alla morte. Il Palermo dovrà stare attento, evitare le insidie e sfruttare gli episodi. Dobbiamo essere più cinici. È il nostro limite ora. Smesso di vincere dopo cambio spartito tattico? Non credo sia questo il motivo, capitano annate in cui si cambia il modo di giocare ma noi siamo sempre stati consapevoli che potevamo fare bene".

Segre ha poi proseguito: "Zero gol nel girone di ritorno? Nel vecchio modulo mi ritrovavo più spesso in situazioni offensive, ora dò più equilibrio e quantità, ma lotto fino alla fine e so che ci sono alti e bassi. Non smetterò di provarci, magari farò il gol che ci porta ai playoff. La premessa è stare concentrati sul presente per raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati. Poi si vedrà. Certo, indossare questi colori è un onore, ho altri due anni di contratto e spero di far parte di una squadra che possa portare il club dove merita".