La diretta del secondo test amichevole della squadra di Inzaghi.
Il Palermo, al Centro Sportivo Mulin da Coi, affronta l'Ingolstad per il secondo test amichevole pre stagionale. I rosanero scenderanno in campo in questo modo:
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 14 Vasic, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 96 Magnani.
A disposizione: 12 Nespola, 63 Balaguss, 6 Gomes, 11 Gyasi, 13 Bani, 18 Avena, 21 Le Douaron, 23 Hernani, 24 Estevez, 29 Peda, 30 Bertolino, 35 Sciortino, 78 Balsamo, 80 Squillacioti, 84 Cassandro, 99 Anghileri.
Allenatore: Inzaghi.
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