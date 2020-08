Palermo, la smentita di Sagramola: “Interesse Ferrero? Famiglia Mirri salda al comando, il presidente della Sampdoria…”

Rinaldo Sagramola smentisce categoricamente un ipotetico passaggio delle quote del Palermo FC a Massimo Ferrero.

L’amministratore delegato rosanero ha confermato che il presidente Dario Mirri non ha alcuna intenzione di abbandonare il progetto legato alla crescita del club di Viale del Fante. L’interesse per i colori rosanero dell’attuale presidente della Sampdoria è ormai cosa nota, ma un suo possibile approdo in Sicilia in veste di patron sembra essere al momento pura utopia. A confermare il tutto le parole dello stesso Sagramola rilasciate nel corso di un’intervista concessa a sampgazzetta.it.

“Chi conosce i regolamenti, che ho alla mano, sa che Ferrero non può fare un’operazione del genere. Detto questo, gli azionisti del Palermo calcio, soprattutto la famiglia Mirri, non ha minimamente intenzione di lasciare le quote di maggioranza e abbandonare il progetto in corso. Io non so sinceramente come il dott. Guzzetta si sia inserito, ma vi posso dire che non lo conosco a livello professionale e che con me non ha avuto contatti di nessun genere, quindi per me queste voci per il momento sono infondate, possiamo chiamarle ‘voci estive’. Ferrero dovrà tappare certi buchi e non so cosa gli possa restare da investire nel Palermo. Sia ben chiaro che per prima cosa sono gli azionisti di maggioranza che hanno potere decisionale e quindi di un’eventuale cessione delle quote, non posso parlare per loro ma posso dire che la famiglia Mirri è ben salda al comando. Voglio rimarcare che il Palermo monitora e monitorerà la situazione perchè non si danneggi in alcun modo la società”.

