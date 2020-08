Palermo, Di Piazza sauta i nuovi acquisti: “Portiamo in alto i colori rosanero”

Il Palermo ha messo a segno i primi due colpi di calciomercato in vista della prossima stagione.

I rosanero vogliono farsi trovare pronti per il prossimo campionato di Serie C che sarà senza dubbio complicato a causa delle concorrenti alla promozione diretta in Serie B. Intanto il club rosanero ha ufficializzato gli acquisti di Andrea Saraniti e Nicola Valente, entrambi i calciatori hanno firmato un contratto biennale. Si è congratulato per i due acquisti anche l’ex vice presidente del Palermo, Tony Di Piazza, che attraverso il proprio profilo Facebook ha fatto l’in bocca al lupo ai due ragazzi.

“Benvenuti Andrea Saraniti e Nicola Valente. Portiamo il Palermo in alto”.