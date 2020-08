Virtus Entella, c’è il dopo Boscaglia: il Palermo attende rescissione, intanto i liguri piombano su Tedino

Il Palermo e Roberto Boscaglia sempre più vicini.

VIDEO Calciomercato Palermo, Saraniti esce dal “Barbera”: è un nuovo giocatore rosanero

Il tecnico gelese nella giornata di martedì 11 agosto ha incontrato la dirigenza rosanero composta da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini raggiungendo quell’intesa che in tanti attendevano. La firma sul nuovo contratto, un biennale alle stesse condizioni offerte dalla Virtus Entella, avverrà non appena l’allenatore rescinderà il proprio accordo con il club ligure. Si inizia a muovere nel frattempo la società di Chiavari che ha scelto il nome del sostituto, nei giorni scorsi circolavano i nomi di Fabio Caserta e Bruno Tedino. Il profilo sul quale vuole puntare l’Entella è proprio l’ex allenatore del Palermo che in giornata risolto il proprio contratto con il Teramo. È attesa nelle prossime ore una comunicazione del club ligure in merito alla rescissione con Boscaglia che a quel punto potrà diventare ufficialmente il prossimo tecnico dei rosanero.

VIDEO Calciomercato Palermo, Valente esce dal “Barbera”. Il messaggio ai tifosi…