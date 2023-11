Palermo, la ricetta di Foschi: “Corini top mister in Serie B, tifosi lo sostengano”

“Cosa sta mancando al Palermo in questo momento così critico? I risultati, che danno fiducia. Purtroppo non stanno arrivando nelle ultime giornate, scandite da qualche sconfitta 'particolare' sfociata nella recente contestazione; diversamente il Palermo sarebbe nei primi due posti. Però credo molto in Corini, che in B è un super allenatore, e in questo gruppo: resto convinto che alla fine il lavoro pagherà. Certo, oggi c’è un po’ di sconforto, il ko con il Cittadella, che ha vinto meritatamente, ha fatto male e creato qualche problema, ma il pubblico deve continuare a sostenere la squadra e l’allenatore. Favorite per la promozione diretta in Serie A? Il Parma ha deluso l’anno scorso, ma quest’anno ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo. Il Palermo, nonostante gli ultimi risultati, è agguerrito. Inoltre ci sono Venezia e Cremonese. È ancora presto per fare previsioni. Ad ogni modo, è una Serie B molto bella e livellata verso l’alto. Squadra rivelazione del torneo cadetto?.Ho un dubbio tra Como e Venezia, ma direi che i veneti sono la vera grande sorpresa. Onestamente, non immaginavo che potessero fare così bene. Vanoli l’ho avuto da giocatore a Verona, è bravo e dispone di una buona squadra, però il Venezia sta andando al di là di ogni più rosea aspettativa”.