Palermo, Gazzetta dello Sport: “Coulibaly uomo in più di Corini, modulo e Ternana…”

Un gol decisivo contro il Brescia, un'ottima performance personale contro il Cittadella al Barbera nonostante il ko della squadra rosanero. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul profilo di Mamadou Coulibaly, certamente tra gli elementi più positivi per rendimento e duttilità del centrocampo di Corini in questo frangente estremamente critico sul piano di gioco e risultati. Proprio con la maglia della Ternana, prossimo avversario della formazione siciliana alla ripresa del campionato cadetto dopo la sosta per le Nazionali, il jolly senegalese ha disputato una stagione di lodevole livello, seppur a mezzo servizio. Tre gol ed un assist nell'esperienza in Umbria per Coulibaly, che tornerà al Liberati da ex e potrebbe risultare uomo in più e carta vincente di Corini in un match focale e delicato per il Palermo FC. L'indole camaleontica del numero 80 rosanero gli consente di interpretare con egual padronanza ed efficacia diversi ruoli nel roster di centrocampo. La rosea riporta un virgolettato esplicativo in merito ad indole e versatilità del calciatore: "Sono una mezzala ma so adattarmi, la mia ispirazione e Yaya Tourè". Corini l'ha impiegato con successo da trequartista incursore in un 4-2-3-1, con compiti di pressione sul playmaker avversario, cucitura e rifinitura delle trame offensive ed inserimento negli spazi creati dai movimenti degli attaccanti. Ruolo svolto brillantemente dal calciatore il cui cartellino è di proprietà della Salernitana, proprio la sua uscita dal terreno di gioco, causa crampi, contro il Cittadella è coincisa con il crollo nel finale di match dei rosanero. Il tecnico ha provato nella medesima posizione Vasic ed Henderson ma senza grandi risultati. Probabile che Corini insista anche al Liberati con lo stesso modulo proposto nelle ultime due uscite che pare garantire equilibrio nelle due fasi alla squadra.