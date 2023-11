Corini: “Segre c’è. Coulibaly dal 1′? Rischio calcolato. Tutti titolari tranne…”

"Far partire Coulibaly dall'inizio? Rischio calcolato, non c'è una settimana tipo in mezzo per recuperare. E' stato molto intenso e ha riempito l'area con fisicità. Ha fatto molto bene settanta minuti, mi ha dato le risposte che cercavo. Lo tengo in grande considerazione per farlo iniziare anche domani. Segre è rientrato il giorno successivo alla gara, è recuperato e questo è importante. Siamo vicini alla sosta, bisogna prendere le energie da tutti. Farò valutazioni complessive chiedendo anche uno sforzo a qualcuno. La squadra ha dimostrato che anche chi gioca meno ha fatto prestazioni importanti e questo dipende dal livello dell'allenamento. La risposta che volevo c'è stata, tutti i giocatori di movimento hanno giocato pezzi di partita. L'idea è di far sentire tutti i titolari, l'unica differenza è per il portiere visto che è un ruolo delicato. Il Cittadella viene alto e pressa con tanti giocatori, bisogna essere bravi a capire come uscire dalla loro pressione. Dobbiamo essere bravi a capire come uscire da questa pressione e bisogna capire che spazi ricercare. Vasic? Ci siamo presi qualche giorno, la Serbia l'ha convocato. Penso che si parleranno i due staff medici e valuteranno la situazione migliore per il ragazzo".