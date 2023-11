Palermo, Corriere dello Sport: “A Terni Brunori fa 100 in maglia rosa, i suoi gol…”

Cento volte in maglia rosanero. Altro traguardo significativo e di prestigio per Matteo Brunori, che domenica potrà celebrare la sua centesima presenza con il club di viale del Fante. Palermo che ha visto crescere, maturare calcisticamente ed esplodere in qualità di realizzatore, un attaccante dalle indubbie doti tecniche ma che non era ancora riuscito a trovare contesto ideale, cattiveria calcistica e continuità per esaltare al meglio il suo notevole potenziale. Oggi Brunori è leader tecnico e bomber principe della compagine di Corini, già sul podio della classifica all time dei goleador nella gloriosa storia del Palermo. Mattatore assoluto nelle ultime due stagioni con oltre cinquanta gol, l'italobrasiliano ha incontrato qualche difficoltà in più in questa prima parte di stagione. Cresciuto certamente sotto il profilo tecnico-tattico e nell'interpretazione del ruolo, Brunori si è quasi trasformato in un terminale di manovra, preziosissimo nel fare salire la squadra, giocare di sponda, legare le trame offensive stanando i centrali avversari, imbucare per tagli di attaccanti esterni ed inserimenti dei centrocampisti. Atteggiamento funzionale alle esigenze collettive della squadra che gli toglie chiaramente un pizzico di lucidità e presenza nei sedici metri. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Palermo, specie in questo frangente di crisi, non può prescindere dai gol pesanti del suo bomber. Quattro le reti messe a segno finora, la magica tripletta nella trionfale serata di Venezia ed il rigore ininfluente realizzato nel finale della cocente sconfitta interna contro il Lecco. Troppe le partite in cui il numero nove rosa è rimasto all'asciutto, il riscatto della formazione di Corini passa soprattutto dalla vena realizzativa dell'ex Juventus Under 23. A Terni la prima delicata tappa dopo la sosta del torneo cadetto in cui il Palermo dovrà subito dimostrare di essere pronto ad invertire il trend opaco dell'ultimo mese. Al liberati serve il Brunori modello bomber che ha fatto le fortune del Palermo FC nell'ultimo biennio.