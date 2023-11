Palermo, Corriere dello Sport: “Brunori, Marconi, Valente-Soleri. Corini e reduci…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fotografa l'attuale momento del Palermo di Corini. La formazione rosanero è terza in classifica nel torneo cadetto, alle spalle del Parma capolista e del Venezia di Paolo Vanoli che tallona la compagine ducale di Fabio Pecchia. Tuttavia, l'ultimo mese da horror, sul piano di gioco, prestazioni e risultati, ha minato profondamente equilibri, certezze ed autostima in seno al gruppo, spegnendo lo slancio di entusiasmo iniziale della tifoseria e originando una palese contestazione di gran parte del pubblico nei confronti di squadra e tecnico. La sosta è stata capitalizzata da tutti le componenti del club per confrontarsi, scrutarsi dentro e guardarsi negli occhi, al fine di comprendere matrice e tipologia delle criticità alla base del vistoso calo di rendimento nelle ultime cinque gare. C'è voglia di ricompattarsi e ripartire con rinnovata lena all'inseguimento dell'obiettivo comune, ovvero competere fino in fondo per la promozione in Serie A. Un ruolo fondamentale in questa sorta di nuovo inizio del campionato del Palermo possono certamente averlo i cosiddetti senatori, ovvero i componenti del nucleo storico protagonista dell'esaltante promozione dalla C alla B. A guidare il plotone dei superstiti della banda Baldini c'è capitan Brunori, leader tecnico del comparto offensivo e bomber principe del Palermo negli ultimi tre campionati. Poi lo zoccolo duro è completato da Marconi, pronto ed affidabile nel sostituire l'infortunato Ceccaroni nelle ultime uscite, Valente e Solari, senza dimenticare Buttaro. Valente è rientrato da poco a disposizione di Corini ed ha disputato buone porzioni di match, mostrando la solita gamba sul versante destro e la sua attitudine a compartecipare attivamente ad entrambe le fasi di gioco. Soleri è il consueto supersub, capace di spaccare le gare in corsa con la sua straordinaria forza mentale e la prorompente fisicità. Entrambi giocatori chiave ma con un minutaggio inferiore rispetto ai compagni, possono avere un ruolo fondamentale anche fuori dal campo sotto il profilo psicologico e motivazionale a beneficio di tutto il gruppo. Potrebbero essere proprio i reduci della vecchia guardia ad ispirare e guidare la riscossa della compagine rosanero dopo l'ultimo cocente ko contro il Cittadella subito al Renzo Barbera prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.