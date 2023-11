Palermo, Gds: “Corini aspetta Di Francesco e vara novità in mediana. Gomes-Stulac…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia focalizza il delicato momento del Palermo di Eugenio Corini. Dopo il frangente critico dell'ultimo mese, caratterizzato da una palese involuzione sul piano prestazionale e dei risultati, la formazione rosanero ha cercato di capitalizzare al meglio la sosta del torneo cadetto per guardarsi dentro, confrontarsi e ricompattarsi, cercando di individuare origine ed entità delle problematiche che hanno zavorrato il percorso della squadra nelle ultime cinque partite. Adesso si riparte dall'insidiosa trasferta di Terni contro la compagine umbra che ha appena cambiato guida tecnica con Breda subentrato all'attuale allenatore del Catania in Lega Pro, Cristiano Lucarelli. Fere che annaspano in fondo alla graduatoria in coabitazione con la Feralpisalò, solo sette i punti conquistati e ben quattro i ko interni subiti al Liberati. Vincere come da pronostico contro la Ternana darebbe una cospicua dose di fiducia, morale ed autostima in vista dei prossimi impegni contro le big Catanzaro e Parma. Corini riflette su eventuali varianti strategiche, specie in zona nevralgica. L'emergenza infortuni non è del tutto archiviata, ma la situazione è certamente migliore rispetto a qualche settimana fa. Possibile che il tecnico abbandoni il 4-2-3-1 proposto di recente che ha fornito riscontri contrastanti: se l'esperimento Coulibaly da trequartista incursore ha convinto ed è piaciuto sia col Brescia sia col Cittadella, la convivenza tra Gomes e Stulac non ha dato i frutti sperati. Al vaglio un ritorno al 4-3-3 in ragione anche del recupero di Segre, della voglia di rilanciare Henderson ed in attesa di conoscere i tempi del rientro tra i disponibili di Vasic. In avanti Corini attende risposte importanti da Di Mariano, Brunori ed Insigne, in attesa del vero Di Francesco. L'ex Lecce, al momento ai box per un infortunio muscolare, non ha certamente ancora reso secondo aspettative e background. Ben 158 presenze in Serie A per il figlio dell'attuale coach del Frosinone Eusebio, un gol all'esordio nel match interno contro la Feralpisalò, poi tante prove laboriose ed intense ma senza acuti decisivi. Recuperare appieno estro e qualità in fase offensiva dei due attaccanti esterni arrivati nella sessione estiva di calciomercato, ovvero Insigne e lo stesso Di Francesco, può essere la chiave per alzare il livello della fase offensiva rosanero.