Serie B, designazioni 14esimo turno: ecco chi arbitrerà Ternana-Palermo

I nominativi degli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14esima giornata di B.

Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quattordicesima giornata della Serie BKT 2022/23, in programma tra venerdì 24 e domenica 26 novembre 2023. Il fischietto designato per Ternana-Palermo è Rutella, coadiuvato da Pagliardini e Votta, IV Ufficiale Allegretta, al Var Marini, all'Avar Manganiello.