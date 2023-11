Palermo, La Repubblica: “Terni, Corini e il fato. Flop, tre esse e contestazione”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" coglie il particolare incrocio del destino che caratterizza la sfida tra Ternana e Palermo in programma al Liberati. L'approfondimento pubblicato sul noto quotidiano cartaceo fa infatti un viaggio a ritroso nella memoria. fino all'otto ottobre 2022 quando proprio a Terni, al cospetto della compagine umbra, il Palermo disputò la peggiore gara dell'era Corini, crollando senza appello per tre reti a zero al culmine di una prestazione impalpabile e disarmante sotto ogni punto di vista. Più o meno assimilabile all'ultima uscita di questa stagione contro il Cittadella, ma in campo esterno e con proporzioni più vistose nel punteggio. Tanti i punti in comune tra quel momento storico ed il frangente di crisi attuale: la contestazione dei tifosi anche allora fu palese, con tanto di animato confronto tra squadra e sostenitori rosa assiepati nel settore ospiti del Liberati, Di Mariano tra i più bersagliati e nervosi, capitan Floriano e Brunori a cercare di dialogare e fare calmare gli animi. Anche allora Eugenio Corini finì sul banco degli imputati, incassando altresì la fiducia del City Football Group e imprimendo una svolta, tattica e negli interpreti, dopo la sonora batosta contro la Ternana. Il tecnico accantonò le famose tre "Esse" a centrocampo, Stulac.Saric e Segre e affiancò all'ex Torino Gomes e Broh, coniando un reparto più dinamico e muscolare. Svolta pragmatica e conservativa che diede i suoi frutti, conferendo solidità, intensità e risultati utili ad uscire da un momento molto complicato. Da Terni a Terni. A distanza di poco più di un anno, la trasferta del Liberati contro gli umbri assume ancora un peso specifico fondamentale nel presente e nel futuro della squadra rosanero, in concomitanza con un momento di oggettiva difficoltà. Quattro punti nelle ultime cinque gare, tre ko nelle ultime quattro, un'involuzione palese sul piano prestazionale, mentale e del gioco. Le dirette concorrenti viaggiano spedite e la classifica non aspetta: a Terni il Palermo di Corini deve ricominciare a correre se vuole legittimare sul campo le sue ambizioni di promozione in Serie A.