Palermo, Gds: “City Football Group allarga tentacoli, a Mirri solo il 5% delle quote”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento sugli ingenti investimenti compiuti dal City football Group nel Palermo FC al fine di gettare le basi per un ambizioso progetto societario, tecnico ed infrastrutturale del club rosanero. Dal luglio del 2022 ad oggi tra cifre elargite per potenziare la rosa nelle varie sessioni di calciomercato e somme stanziate per la realizzazione del Centro sportivo di Torretta la holding inglese di proprietà araba ha immesso capitali importanti con il chiaro obiettivo di delineare un futuro radioso ed ambizioso per la società rosanero. Le risorse destinate alla costruzione del centro sportivo sono confluite nella Palermo Calcio Real Estate Srl società creata proprio per il comparto specifico dell'impiantistica sportiva. In ragione di questa sostanziosa immissione di capitali da parte della holding controllante le quote di pertinenza del presidente Mirri sono scese dal 19,75% al 5%. Il City Football Group, quindi, attualmente detiene il 94,94% delle quote. Nessuna novità sul iano decisionale, strategico ed operativo, visto che la holding era già di fatto azionista di maggioranza del Palermo. Completa il quadro l’associazione Amici Rosanero che detiene lo 0,06%, con un peso in sede di voto del 10% così come previsto dallo statuto.