Palermo, La Repubblica: “Soleri e Valente con le valigie pronte, spunta il Brescia”

"Il Palermo mette in vetrina i gioielli", titola il noto quotidiano. Tra i possibili partenti anche Mateju e Buttaro.

"Il Palermo mette in vetrina i gioielli. Soleri e Valente con le valigie pronte". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sul futuro di Nicola Valente ed Edoardo Soleri. Ma non solo... "Via al ballo delle cessioni. Alcuni non rientrano nei piani, altri sono sacrifici necessari per liberare slot vitali in una lista over altrimenti stracolma. Poi ci sono tutti quei giocatori che potrebbero essere attirati dalle avance di altre società o dalla promessa di un minutaggio maggiore rispetto a quello che può garantire il Palermo".

Gennaio sarà un mese focale in chiave presente e futura al fine di migliorare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. Capitalizzare al meglio le indicazioni fornite dal rettangolo verde in questo girone d'andata, colmare le evidenti lacune in organico, cercando di definire e potenziare un'intelaiatura di buon livello senza inficiarne equilibri, pilastri e fondamenta. In linea generale, il club targato City Football Group dovrebbe ultimare dalle tre alle quattro operazioni in entrata. E agli innesti corrisponderanno altrettante cessioni, con diversi calciatori finiti nel mirino di club di Serie A, B e Lega Pro.

Chi non lascerà il capoluogo siciliano è Brunori. "Le lusinghe in particolare di Genoa e Empoli non hanno sortito effetti: il City Group non ha bisogno di soldi e sta costruendo un progetto anche attorno all’italo-brasiliano che a più riprese ha affermato di voler raggiungere la massima serie con la maglia rosa addosso. E anche Segre è considerato incedibile", si legge. Chi, invece, potrebbe partire è Soleri, sulle cui tracce vi sono diverse società cadette. Se il Catanzaro ha fatto un passo indietro affermando di valutare "altri profili", Pisa e Modena sarebbero pronte ad ingaggiare l'ex Roma. "E intanto spunta anche l’opzione Brescia", che già in estate era ad un passo dallo stesso attaccante.

Tra i possibili partenti anche Mateju e Buttaro, col possibile arrivo di un nuovo terzino destro, oltre a Valente, per il quale "non mancano le richieste". In B ci sarebbe il Sudtirol, in Serie CAvellino e Triestina. "Ma al suo posto si cerca l’esterno offensivo giusto, pronto ad esaltare il 4-3-3 di Corini", conclude il noto quotidiano.

