Palermo, La Repubblica: “Le spine di Dionisi dopo la sosta. Serve scossa, Brunori…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" analizza criticità e prospettive del Palermo di Dionisi in vista della ripresa del campionato di Serie B. Subito un test impegnativo al Romeo Menti dopo la sosta per le Nazionali del torneo cadetto attende la formazione rosanero, avversaria di turno la brillante matricola Juve Stabia, attuale capolista in coabitazione con Spezia e Pisa con otto punti conquistati nelle prime quattro giornate. Magro il bottino in relazione alle ambizioni della vigilia fin qui per Brunori e compagni, media di un punto a partita, già due sconfitte incassate contro Brescia e Pisa, una fase offensiva asfittica certificata dall'ultimo posto nella speciale classifica dei gol realizzati. Meccanismi da oleare, tegola infortuni, nuovi da integrare, fase difensiva da registrare, equivoci tattici da risolvere e condizione dei singoli da ottimizzare. Al netto del grave problema al tendine rotuleo, con annesso intervento chirurgico, che ha messo fuori causa il portiere Gomis consegnando a Desplanches la titolarità tra i pali, le noie muscolari che hanno messo fuori causa Lucioni, Baniya e Verre hanno complicato il percorso in avvio di stagione. Così come l'infortunio di Segre e le noie di Appuah, oltre al caso Saric ancora in attesa di soluzione definitiva. Toccherà a Dionisi conferire solidità, efficienza ed incisività alla squadra, che non ha ancora espresso il suo potenziale. Brunori è ancora a secco ed in ritardo di condizione, Henry si è mostrato prezioso sul piano tattico ma non ha ancora gonfiato la rete avversaria. Due soli i gol messi a segno dal Palermo, con le firme di due tra gli elementi più discussi ovvero Di Mariano e Insigne. Da inserire al meglio in avanti il nuovo acquisto Le Douaron, centrocampo che deve acquisire maggiore fosforo e qualità in sede di costruzione della manovra, con Gomes e Blin che sembrano troppo simili per caratteristiche, entrambi interni più votati all'interdizione ed al recupero della sfera ma non certo playmaker puri. Difesa che ha evidenziato lacune di tenuta evidenti, centralmente ma soprattutto sul binario mancino. Urgono celeri progressi e scelte nette, in attesa del rientro dei giocatori fermi ai box. Contro Juve Stabia e Cesena serve una svolta sul piano delle prestazioni e soprattutto dei risultati. Una scossa in termini di punti che non faccia perdere terreno e contatto con la zona nobile della graduatoria in questa fase iniziale ma comunque cruciale della stagione.