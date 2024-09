Palermo, Gds: “Dionisi lavora su fase difensiva verso la Juve Stabia. I nazionali…”

Possesso palla e cura della fase difensiva. La preparazione del Palermo di Dionisi, in vista della ripresa del campionato di Serie B, è stata improntata su un lavoro specifico. Il tecnico rosanero ha iniziato lunedì nove settembre la settimana tipo che condurrà Brunori e compagni alla sfida in trasferta contro la Juve Stabia, ma il gruppo ha lavorato senza i cinque effettivi convocati dalle rispettive Nazionali. Calciatori che scenderanno tutti in campo oggi, in ogni parte del globo, per poi far rientro alla base: Desplanches difende i pali dell'Italia Under 21 in Norvegia, Lund sfiderà con gli Usa la Nuova Zelanda, Peda con la Polonia Under 21 incrocerà i pari età della Bulgaria, Saric sarà protagonista in Bonsia-Ungheria e Diakitè in Mali-Ewsatini. Dionisi valuterà al rientro le condizioni di ognuno al fine di comprendere chi potrà essere impiegabile per il match del Romeo Menti, in programma sabato quattordici settembre con inizio alle ore 15. Quarta trasferta in cinque giornate per la compagine di Dionisi che fin qui ha collezionato due ko, con Brescia e Pisa, ed un successo a Cremona lontano dal Barbera. Vespe neopromosse dalla Lega Pro e autrici di una partenza brillante in avvio di annata con già otto punti totalizzati in quattro partite che li collocano in vetta alla graduatoria insieme a Spezia e Pisa.