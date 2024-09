Palermo, Corriere dello Sport: “Juve Stabia e Cesena, bivio matricole per la A…”

Le matricole dopo le big. Palermo di Dionisi che, alla ripresa del campionato dopo la sosta, si troverà di fronte Juve Stabia e Cesena in rapida successione. L'avvio di torneo in salita, con due ko sui campi di Brescia e Pisa, è stato mitigato dal preziosissimo successo dello Zini di Cremona e dal pari in rimonta al Barbera contro il Cosenza. Adesso, come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, cambia la tipologia di avversario ma non diminuisce di certo il coefficiente di difficoltà per Brunori e compagni. Classifica alla mano, al Romeo Menti il Palermo sfiderà l'attuale capolista del torneo cadetto, seppur in coabitazione con Pisa e Spezia. Brillante e redditizio l'avvio della Vespe in campionato, due vittorie ed altrettanti pareggi ottenuti in quattro gare, otto punti totalizzati e nessuna sconfitta fin qui. L'entusiasmo della neopromossa, identità e meccanismi rodati, la voglia di stupire e consolidarsi nel ruolo di outsider del campionato di Serie B 2024-2025. Quindi al Barbera, col Palermo ancora a caccia della prima gioia piena della stagione davanti al proprio pubblico, arriverà il Cesena guidato dal fresco ex Michele Mignani. Partenza sprint anche per i romagnoli, che hanno dominato il loro girone di Lega Pro compiendo con merito il salto di categoria, ed hanno fatto bene nelle prime giornate. Prestazione e risultato al Manuzzi, con due vittorie contro Carrarese e Catanzaro, la prestigiosa qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia espugnando il campo dell'Hellas Verona. Due stop di misura, l'ultimo sfortunato ed a fil di cronometro a La Spezia, in campo esterno. Sconfitte per due a uno al Picco e qualche precedentemente contro il Sassuolo di Grosso. Avversari che il Palermo non deve sottovalutare, gli scivoloni interni dell'annata precedente contro matricole terribili come Lecco, Catanzaro e Reggiana devono servire da lezione ai calciatori rosanero. Quattro punti in altrettante gare non sono un bottino conforme alle ambizioni di vertice della compagine di Dionisi che deve da subito cambiare marcia cercando di fare bottino pieno contro campani e romagnoli nelle prossime due giornate di campionato.