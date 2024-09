Palermo, Gds: “Mercato da dieci milioni per la A, Le Douaron colpo più costoso in B”

Dieci milioni. Il CFG replica l'investimento della passata stagione nella sessione estiva di calciomercato per cercare di far compiere al Palermo FC il salto di categoria. Club di viale del Fante secondo solo al Pisa per dimensione ed entità di esborso nella campagna trasferimenti da poco conclusa: società toscana che ha messo sul piatto circa dodici milioni di euro per potenziare la rosa a disposizione di Inzaghi a fronte, però, di oltre dieci milioni incassati per i cartellini dei calciatori ceduti. Palermo che, nonostante le sedici cessioni ultimate, non ha incassato praticamente nulla dalle operazioni in uscita, compartecipando talvolta al pagamento dell'ingaggio del tesserato ceduto ad un altro club. Una cifra comunque importante quella messa a budget per il binomio manageriale Bigon-De Sanctis, relativa al mero costo dei cartellini senza considerare i lauti ingaggi dei nuovi arrivati. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra sui parametri economici che hanno caratterizzato l'ultima sessione di mercato in casa rosanero, chiusa dal colpo Le Douaron per elevare cifra tecnica, 'peso specifico, gamma di opzioni e tasso di personalità nel reparto offensivo di Dionisi. Quattro milioni più bonus per il cartellino del jolly offensivo prelevato a titolo definitivo dal Brest, operazione più costosa dell'intero torneo cadetto. Il classe 1998, attaccante esterno ed all'occorrenza punta centrale, potrebbe debuttare con la sua nuova squadra proprio sabato quattordici settembre, in occasione della ripresa del torneo cadetto dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Palermo che sfiderà la Juve Stabia al Romeo Menti con fischio d'inizio previsto per le ore 15.