Palermo, La Repubblica: “El Pollo Valencia, gol e Kane! Diego e la paura nel 2019…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" pubblica un interessante approfondimento sul nuovo attaccante del Palermo, Diego Valencia, che approda in rosanero con la formula del prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in A e subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi, dalla Salernitana di Iervolino. Il noto quotidiano cartaceo nazionale sottolinea l'investimento compiuto dalla Salernitana per il cartellino del ragazzo, circa 2,5 milioni, e l'opportunità reciproca di mercato colta nelle ultime ore dai due club. La società campana libera uno slot da extracomunitario, il Palermo accoglie un prospetto giovane e di valore per la Serie B, terzo giocatore cileno della storia dopo Pinilla e Labrin. Il focus ripercorre formazione e parabola calcistica di Valencia, soprannominato "El Pollo" dagli amici per la sua esuberanza. Kane come idolo, un amore viscerale per il calcio. Inizi da trequartista, poi terminale offensivo, quindi attaccante esterno. Rapido, dinamico e dotato di buona statura e ottima capacità nel gioco aereo. L'Univesidad Catolica il club, di cui è grande tifoso, che lo ha forgiato e maturato da calciatore. Il classe 2000 ha vinto per quattro volte il campionato di Primera División, firmando uno score di 24 reti e ai 9 assist. Valencia fu vittima di un brutto episodio nel 2019 di cui si fa menzione nell'approfondimento: colpito accidentalmente alla testa da alcuni supporti in ferro in palestra a causa del forte vento. Corsa sanguinante in ospedale e frattura al cranio. "Quando posso tornare in campo?" Questa la prima domanda di Diego ai medici una volta ripresa conoscenza. Questo la dice lunga su tempra, carattere e determinazione del nuovo attaccante del Palermo FC che punta alla promozione in Serie A nel prossimo campionato cadetto.