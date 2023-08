Palermo, visite mediche in corso per Diego Valencia. I dettagli

Dopo i due giorni di riposo previsti per la squadra rosanero nel weekend successivo al termine del ritiro (sabato 5 e domenica 6 agosto) l'attaccante cileno dovrebbe aggregarsi al gruppo a partire da lunedì 7 agosto, quando la compagine di Corini si ritroverà a Veronello per preparare l'esordio ufficiale in Coppa Italia in programma il 12 agosto all'Unipol Domus Arena contro il Cagliari di Ranieri.

Il giocatore cileno, alto 185 centimetri, è un punta centrale abile nel gioco aereo, ma allo stesso tempo agile con i piedi e, dunque, in grado anche di giocare da seconda punta o da esterno. Il classe 2000 - lo scorso anno - ha totalizzato tra Serie A e Coppa Italia, ben tredici presenze. Valencia è cresciuto nel settore giovanile dell'Universidad Católica in Cile, con la quale ha debuttato tra i professionisti e segnato 31 gol in 132 apparizioni ufficiali, con allegati 13 assist per i compagni. L'attaccante possiede il passaporto cileno, quindi ha lo status di extracomunitario, ma risulta tesserabile in Serie B in quanto proveniente e tesserato già in precedenza da un altro club italiano (Salernitana). A breve Diego vestirà la maglia rosanero, con cui lotterà per ritagliarsi spazio e possibilmente vincere la B, tornando ai massimi livelli in Italia.