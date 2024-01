Palermo, La Repubblica: “Buco in mediana e dietro si balla. Corini con Ranocchia…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" pone l'accento sulle criticità ribadite dalla compagine di Corini nel match contro il Cittadella al Tombolato. Come sottolineato dal tecnico dei veneti, i rosanero soffrono molto intensità, ritmo e pressing alto in zona nevralgica, centrocampo e difesa sono certamente i reparti che stanno al momento facendo maggiore fatica in casa siciliana. In mediana non si riesce ad essere performanti in fase di costruzione della manovra, tantomeno a garantire un'adeguata schermatura al reparto difensivo che, sia centralmente sia sugli esterni va costantemente in crisi sulle trame offensive avversarie. L'auspicio è che l'arrivo di Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 prelevato dalla Juventus, in prestito all'Empoli in Serie A in questa prima parte di stagione, possa garantire a Corini quella dose di dinamismo, qualità ed equilibrio che per caratteristiche gli altri componenti del reparto faticano ad assicurare. Da quando non ha potuto schierare in difesa il tandem di centrali composto da Lucioni e Ceccaroni, il Palermo ha subito ben ventuno gol in dodici match, con Pigliacelli che ha raccolto in undici gare la palla in fondo al sacco. Decisamente troppo per una squadra che vuole nutrire concrete ambizioni di vertice. Corini ha bisogno di recuperare il binomio di totem al centro della retroguardia per ritrovare solidità, magari con un altro difensore che giunga in dote dalla sessione invernale di calciomercato, con il futuro di Marconi e Mateju, probabili partenti, ancora da chiarire e decifrare. Ranocchia, che sosterrà in queste ore le visite mediche e potrebbe già essere arruolabile per la sfida al Barbera contro il Modena, dovrebbe apportare sostanza ed equilibrio a centrocampo, cosa che Henderson e Vasic per peculiarità e rendimento, ad oggi, fanno fatica a garantire se non sostenuti da due mediani bravi in fase di contenimento.