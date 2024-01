Palermo, Corriere dello Sport: “Lucioni per blindare la difesa. Amian e Caso…”

Esperienza e personalità di Lucioni per blindare difesa e porta di Pigliacelli. Come sottolinea l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Palermo ha patito oltremodo l'assenza del suo leader tecnico e carismatico nel cuore della retroguardia. La fragilità del pacchetto arretrato evidenziata nella seconda parte del girone di andata, ribadita anche alla prima dopo il giro di boa contro il Cittadella, sta zavorrando percorso ed ambizioni della squadra rosanero. Da sei partite consecutive, il Palermo subisce almeno due reti a match, quattordici in totale, con due circostanze, a Parma e Como, in cui Pigliacelli ha dovuto raccogliere per ben tre volte il pallone in fondo alla rete. Numeri sconfortanti, da analizzare e su cui intervenire. La prima cosa da aggiustare sul campo, al netto degli interventi auspicabili in sede di calciomercato, è proprio la fase difensiva. Un paradosso quasi, se si pensa che la coppia Lucioni-Ceccaroni è indiscutibilmente tra le più forti della categoria e che il Palermo delle prime otto giornate aveva proprio fatto della solidità la propria principale virtù. Erano state appena quattro le reti subite dai rosanero nelle prime otto sfide, con rendimento e continuità da prima della classe in fase di non possesso. Lucioni tornerà in campo dal primo minuto contro il Modena, gli farà posto Nedelcearu che resterà comunque alla corte di Corini come prima alternativa di livello dell'ex Frosinone. In chiave mercato, piace molto il laterale destro Amian dello Spezia su cui però è forte il richiamo dell'ex tecnico Thiago Motta, pronto ad accogliere il francese a Bologna. Piace sempre Caso come jolly offensivo ma bisognerà fare i conti con la concorrenza della Cremonese, Valente piace molto all'Avellino dell'ex dirigente rosanero Giorgio Perinetti.