Calciomercato Palermo, Gds: “Stallo Amian, tentativo per Caso. Soleri e Valente…”

consueto punto sul calciomercato del Palermo FC sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il binomio dirigenziale composto da Rinaudo e Bigon continua a lavorare alacremente al fine di individuare e possibilmente tesserare almeno tre rinforzi utili alla squadra di Corini per compiere un tangibile salto di qualità. Iter burocratico con annesse visite mediche per Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 che arriva dalla Juventus via Empoli, che dovrebbe già essere tra i calciatori convocabili dal coach di Bagnolo Mella per la gara interna contro il Modena. Sul fronte terziono destro resta in stallo l'affare Amian, il laterale classe 1998 vorrebbe ritrovare Thiago Motta a Bologna, tra club felsineo e società ligure non si trova intesa sulla formula. Emiliani che opterebbero per un prestito con diritto di riscatto, Spezia che vuole monetizzare subito la cessione dell'intero cartellino. Palermo pronto ad assecondare questa richiesta, ma la volontà dell'ex Tolosa fa la differenza al momento. Verde è vicinissimo a firmare per il Cagliari, club targato City Football Group che prova ad intensificare i contatti con Frosinone ed entourage del jolly offensivo Giuseppe Caso. Sfida alla Cremonese e Palermo che prova a fare sul serio per acquistare un profilo che ha già dimostrato di saper spostare gli equilibri in questa categoria. Modena e Pusa sempre forti su Soleri, con i canarini in pole position, Valente valuta la proposta dell'Avellino in Lega Pro.