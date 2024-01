Venezia-Sampdoria, Pohjanpalo: “Dedico tripletta al gruppo. Recupero infortunio…”

“E’ stato difficile recuperare bene dall’infortunio ma ora sono contento di come sto giocando, contento della mia performance e di quella di tutta la squadra. Dedico la tripletta a tutto il gruppo, con l’aiuto di tutti i miei compagni siamo riusciti a raggiungere la vittoria. Sicuramente quando giocavo con il dolore non era facile per me e un po’ ha influito nelle mie performance ma oggi va molto meglio posso saltare, correre e aiutare la squadra senza preoccupazioni. Nel mio terzo goal abbiamo fatto un’ottima azione corale nella quale siamo riusciti ad aprire la difesa della Sampdoria. Mi trovo benissimo a giocare con tutti i miei compagni di squadra in attacco, ognuno ha le sue qualità e questo ci permette di cambiare anche a gara in corso e adattarci alla situazione che ci troviamo davanti, segnare cinque gol in Italia non è per niente facile ma noi oggi ce l’abbiamo fatta.“