Domenica al Barbera comincia il campionato dei rosanero: ecco quando parte la vendita dei biglietti.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
È tutto pronto per l'esordio del Palermo in Serie BKT 2026-2027. Alle ore 16.00 di oggi, martedì 18 agosto, prenderà il via la vendita dei biglietti per assistere a Palermo-Juve Stabia, gara valevole per la 1ª giornata di campionato, in programma domenica 23 agosto alle ore 21.00 allo Stadio Renzo Barbera.
Il Club invita i tifosi a recarsi allo stadio con ampio anticipo rispetto all'orario d'inizio della partita, così da evitare disagi e lunghe attese agli ingressi e garantire l'accesso all'impianto entro l'inizio della gara.
Modalità d'acquistoPer effettuare gli acquisti online sulla pagina biglietteria del Palermo FC sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Club.
I biglietti saranno disponibili fino a esaurimento posti e potranno essere acquistati esclusivamente attraverso i seguenti canali:
- pagina biglietteria Palermo FC;
- punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale;
- SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera.
I prezzi dei bigliettiEcco il dettaglio completo delle tariffe:
|Settore
|Intero
|Donne / Over 65 / Under 16
|Under 14
|Centralissima
|115 €
|100 €
|N.D.
|Tribuna Centrale
|80 €
|63 €
|N.D.
|Tribuna Laterale
|54 €
|44 €
|N.D.
|Gradinata Inferiore
|38 €
|33 €
|N.D.
|Gradinata Superiore
|32 €
|25 €
|16 €
|Curve
|24 €
|20 €
|N.D.
La tariffa Over 65 è riservata agli utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell'acquisto, mentre quella Under 16 è riservata agli utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell'acquisto.
Il biglietto Under 14, al costo di 16 euro, è disponibile esclusivamente per il settore Gradinata Superiore Laterale. La tariffa è acquistabile soltanto contestualmente a un biglietto a tariffa intera e per utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell'acquisto.
"N.D." indica una riduzione non disponibile.
Info per il settore ospitiPer quanto riguarda il settore ospiti, il Palermo comunica che si è ancora in attesa di indicazioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Cambio utilizzatoreLe informazioni relative al cambio utilizzatore saranno disponibili a partire da giovedì 20 agosto.
Cosa serve per entrare al BarberaNel giorno della partita sarà necessario essere muniti di:
- documento d'identità originale e in corso di validità;
- documento digitale del biglietto acquistato online, anche tramite smartphone, oppure del biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
- per gli abbonamenti e i biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD, la fidelity card originale insieme alla ricevuta segnaposto.
Il conto alla rovescia verso Palermo-Juve Stabia è dunque iniziato: appuntamento domenica 23 agosto alle 21.00 al Renzo Barbera per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA