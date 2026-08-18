È tutto pronto per l'esordio del Palermo in. Alle, prenderà il via la vendita dei biglietti per assistere a, gara valevole per la, in programmaallo Stadio Renzo Barbera.

Il Club invita i tifosi a recarsi allo stadio con ampio anticipo rispetto all'orario d'inizio della partita, così da evitare disagi e lunghe attese agli ingressi e garantire l'accesso all'impianto entro l'inizio della gara.

Modalità d'acquisto

Per effettuare gli acquisti online sulla pagina biglietteria delsarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Club.

I biglietti saranno disponibili fino a esaurimento posti e potranno essere acquistati esclusivamente attraverso i seguenti canali:

pagina biglietteria Palermo FC;

punti vendita Vivaticket presenti su tutto il territorio nazionale;

presenti su tutto il territorio nazionale; SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera.

I prezzi dei biglietti

Settore Intero Donne / Over 65 / Under 16 Under 14 Centralissima 115 € 100 € N.D. Tribuna Centrale 80 € 63 € N.D. Tribuna Laterale 54 € 44 € N.D. Gradinata Inferiore 38 € 33 € N.D. Gradinata Superiore 32 € 25 € 16 € Curve 24 € 20 € N.D.

Ecco il dettaglio completo delle tariffe:

La tariffa Over 65 è riservata agli utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell'acquisto, mentre quella Under 16 è riservata agli utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell'acquisto.

Il biglietto Under 14, al costo di 16 euro, è disponibile esclusivamente per il settore Gradinata Superiore Laterale. La tariffa è acquistabile soltanto contestualmente a un biglietto a tariffa intera e per utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell'acquisto.

"N.D." indica una riduzione non disponibile.

Info per il settore ospiti

Cambio utilizzatore

Cosa serve per entrare al Barbera

documento d'identità originale e in corso di validità ;

; documento digitale del biglietto acquistato online, anche tramite smartphone, oppure del biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

per gli abbonamenti e i biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD, la fidelity card originale insieme alla ricevuta segnaposto.

Per quanto riguarda il, il Palermo comunica che si è ancoraLe informazioni relative alsaranno disponibili a partire daNel giorno della partita sarà necessario essere muniti di:

Il conto alla rovescia verso Palermo-Juve Stabia è dunque iniziato: appuntamento domenica 23 agosto alle 21.00 al Renzo Barbera per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B.