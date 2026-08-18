La vittoria contro il Lecce, che ha permesso al Palermo di conquistare il passaggio del turno in Coppa Italia, lascia però in eredità una forte preoccupazione. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, infatti, l'infortunio accusato da Jesse Joronen nei primi istanti della gara potrebbe avere conseguenze importanti.

Il portiere finlandese, considerato un elemento centrale della squadra di Filippo Inzaghi, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema alla spalla. Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza i tempi di recupero: saranno gli accertamenti medici previsti nelle prossime ore a chiarire la reale entità dell'infortunio.

La situazione ha comunque spinto il Palermo a muoversi rapidamente sul mercato. La dirigenza rosanero, in attesa di conoscere l'esito degli esami di Joronen, sta valutando la possibilità di intervenire per rinforzare il reparto dei portieri.

Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb.com, il nome individuato dal club sarebbe quello di Alessandro Confente, portiere classe 1998 attualmente alla Juve Stabia. Il Palermo avrebbe dunque già iniziato a prendere in considerazione il profilo dell'estremo difensore, nel caso in cui l'infortunio di Joronen dovesse comportare uno stop particolarmente lungo.

La priorità resta comunque capire le condizioni del finlandese: dagli esami medici dipenderanno le prossime mosse della società, con Confente che rappresenta al momento uno dei profili finiti nel mirino del Palermo.