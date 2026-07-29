La formazione ufficiale della squadra di Inzaghi.
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Questa la formazione ufficiale del Palermo che affronterà l’Iraklis nel test amichevole in programma oggi alle ore 17.00 al Centro Sportivo Mulin da Coi:
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani (C), 21 Le Douaron, 24 Estevez, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 63 Balaguss, 6 Gomes, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 29 Peda, 30 Bertolino, 33 Bozzolan, 35 Sciortino, 78 Balsamo, 80 Squillacioti, 93 Barba, 96 Magnani, 99 Anghileri.
Allenatore: Inzaghi.
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