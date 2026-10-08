Il Giornale di Sicilia, nell’articolo di Alessandro Arena, si concentra sul rapporto tra Filippo Inzaghi e l’Empoli, avversario del Palermo alla ripresa del campionato. Quella di sabato sarà la dodicesima sfida tra il tecnico rosanero e i toscani da quando ha iniziato la carriera da allenatore, rendendo l’Empoli la squadra dell’attuale Serie B che Inzaghi ha affrontato più volte, al pari della Sampdoria.

Il bilancio complessivo è in equilibrio, con quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. La tendenza è però cambiata nettamente nella scorsa stagione, quando Inzaghi riuscì a battere l'Empoli in entrambe le occasioni. Al Castellani il Palermo si impose per 3-1 a dicembre, mentre al Barbera arrivò un altro successo, questa volta per 3-2, nel mese di febbraio.

Proprio la vittoria in Toscana ha permesso a Inzaghi di interrompere un tabù personale. Prima di quel successo, infatti, il tecnico non aveva mai vinto a Empoli nelle quattro precedenti trasferte: aveva raccolto due pareggi e due sconfitte alla guida di Milan, Venezia e Benevento.

Il ricordo più negativo contro i toscani risale invece alla stagione 2023/24, quando Inzaghi, sulla panchina della Salernitana, perse 3-1 in casa contro l'Empoli. Ora quel precedente appartiene al passato e il tecnico pensa esclusivamente alla sfida di sabato. Ripartire dalla sosta con un'altra vittoria permetterebbe al Palermo di dare ulteriore continuità a un avvio di stagione già molto positivo.