Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha rilasciato una intervista a la Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla Serie A e sui rosanero:

Che campionato si aspetta?"Molto equilibrato, l’Inter parte davanti a tutti perché ha vinto lo scudetto e ha una squadra molto attrezzata. La Juventus sta completando molto bene la rosa e anche il Napoli ha un organico importante."

Le piace Gonçalo Ramos?"Lui e Gila sono bei rinforzi. Il portoghese si muove bene e ha il gol nel sangue. Speriamo che quest’anno l’attaccante sia quello giusto e che quella maglia numero 9 gli porti fortuna."