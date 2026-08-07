Le parole del tecnico dei rosanero.
VIDEO, STREFEZZA ATTERRA A MILANO “PALERMO? SONO CONTENTISSIMO”
Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, ha rilasciato una intervista a la Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla Serie A e sui rosanero:
Che campionato si aspetta?"Molto equilibrato, l’Inter parte davanti a tutti perché ha vinto lo scudetto e ha una squadra molto attrezzata. La Juventus sta completando molto bene la rosa e anche il Napoli ha un organico importante."
Le piace Gonçalo Ramos?"Lui e Gila sono bei rinforzi. Il portoghese si muove bene e ha il gol nel sangue. Speriamo che quest’anno l’attaccante sia quello giusto e che quella maglia numero 9 gli porti fortuna."
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