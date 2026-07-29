Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro l'Iraklis:

Quali sono le indicazioni tratte dal test contro l'Iraklis?

«Penso che sia stata una buona partita, un ottimo test. Abbiamo finito la partita e stiamo tutti bene, chiudiamo il ritiro nelle migliori condizioni e sono molto contento, soddisfatto. Adesso recupereremo qualche giorno, poi partiremo per l'Australia e inizieremo a preparare la prima partita di Coppa Italia.»

Dopo questa amichevole volge al termine il ritiro del 2026. Qual è il suo bilancio?

«Sono molto contento. Siamo stati in un posto fantastico, abbiamo lavorato bene e non ci sono stati intoppi. Solo Palumbo, ma è una situazione che ci portiamo dietro, niente di preoccupante: ha questo problema al ginocchio, ma lo recupereremo alla ripresa. Gli altri non si sono mai fermati, abbiamo messo minuti nelle gambe e lavorato tanto. Sono molto soddisfatto.»

Il Palermo ha accolto Federico Barba. Quali sono le sue caratteristiche e come pensa possa essere utile alla squadra?

«È un giocatore che conosco bene. Può giocare sia da centrale sia da terzino ed è una garanzia, sia dal punto di vista tecnico sia da quello caratteriale. Quest'anno voglio avere una rosa lunga, perché il campionato di Serie B è molto difficile e ci sono tante partite. Ringrazio la società per avermelo messo a disposizione: è un giocatore che conosco bene e che ci potrà aiutare.»

Oltre 10.000 abbonamenti sottoscritti dai tifosi rosanero nei primi dieci giorni di campagna.

«Lo sappiamo, conosciamo il nostro pubblico e l'abbiamo detto tante volte. Noi dobbiamo cercare di essere alla loro altezza e ce la metteremo tutta. L'anno scorso ci siamo andati vicini, quest'anno speriamo sia l'anno buono.»

Da queste settimane di allenamento ho avuto l'impressione che il nuovo 4-2-3-1 stenti ancora un po' a decollare senza quei giocatori funzionali di cui parlava alla prima conferenza stampa, soprattutto sugli esterni offensivi e forse anche a centrocampo. Ha anche lei questa impressione? E rispetto allo scorso anno siete più indietro a questo punto della preparazione?

«No, non lo penso. Oggi la squadra ha fatto molto bene tecnicamente, ha sviluppato ottime combinazioni. Abbiamo giocato bene per 60 minuti, poi con i cambi la partita ha avuto meno significato. Per 60-75 minuti siamo stati in grande crescita. È chiaro che sappiamo di dover prendere degli esterni, però oggi chi ha ricoperto quel ruolo ha fatto bene: Pierozzi ha avuto occasioni importanti e ha disputato una buona gara, Giasi ha fatto un'ottima partita. Sono molto contento e credo che siamo molto più avanti rispetto all'anno scorso.»

A inizio ritiro c'erano tre giocatori sotto osservazione: Gyasi, Le Douaron e Gomes. Che idea si è fatto e intende puntare su di loro nella prossima stagione?

«Su tutti i giocatori che sono qui noi puntiamo. Si sono sempre allenati bene e hanno fatto bene. Poi arriveranno altri giocatori, ci sarà la questione degli over e bisognerà fare delle scelte. Dopo l'Australia, sicuramente, prima della Coppa Italia avremo le idee molto più chiare. Devo dire, però, che mi sono piaciuti molto l'impegno e la volontà dimostrati da tutti.»

Poco fa parlava di una rosa lunga. L'arrivo di Barba significa che partirà un difensore centrale oppure vuole affrontare la stagione con cinque centrali?

«È una cosa che vedremo in base alle opportunità di mercato e a come si svilupperanno questi giorni. Penso che una rosa di 22-23 giocatori sia importante per tenere alto il ritmo anche in allenamento. Quest'anno tutti hanno capito che qui ci sarà concorrenza e che chi vuole restare, anche se gioca cinque minuti, dovrà dare tutto. Vestire questa maglia deve essere motivo di grande orgoglio. Spero di avere sempre più l'imbarazzo della scelta, perché questo ci potrà portare lontano.»