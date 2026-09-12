Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia di Avellino-Palermo, sfida valida per la prossima giornata di Serie B. Il tecnico rosanero, ai microfoni ufficiali del club, ha analizzato il momento della squadra, gli infortuni di Hernani e Strefezza e il rapporto con Alessandro Nesta, suo ex compagno di squadra.

Come arriva la squadra a questo appuntamento?

"Io penso che bisogna arrivare galvanizzati, cercando di dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Sappiamo le difficoltà della partita e del campo, però siamo convinti di essere forti e di andare a fare una grande partita. Vedremo domani quello che avremo raccolto."

Domani non saranno disponibili Hernani e Strefezza.

"Sì, purtroppo è capitato. Quest'anno andiamo in una direzione in cui si gioca molto di più e c'è grande intensità. Ormai, purtroppo, con i tanti impegni gli infortuni saranno maggiori. Però noi pensiamo di avere una rosa che possa sopperire a qualsiasi assenza. Nessun alibi: abbiamo una rosa ampia e profonda. Ci dispiace per i ragazzi, ma chi li sostituirà avrà una grande occasione per potersi mettere in mostra."

Sulla panchina dell'Avellino ci sarà Alessandro Nesta: come sarà ritrovare da avversario un tuo ex compagno con cui hai condiviso tante vittorie?

"Sicuramente bello, perché Sandro è stato uno di quei compagni speciali con cui ho condiviso tantissime vittorie, nel Milan e in Nazionale. È chiaro che, quando non giochiamo contro, penso che ognuno faccia il tifo per l'altro. Uno cercherà di prevalere sull'altro, cercando di fare il meglio per la propria squadra. A fine partita, e anche prima, ci abbracceremo come sempre."

Dopo la gara contro la Sampdoria, la squadra ha rinunciato al giorno libero. Che tipo di segnale è?

"È un segnale importante. Io vedo grande convinzione e voglia nella squadra. Però abbiamo visto che campionato è: vediamo i risultati. Non ci sono partite scontate. Dobbiamo pensare e sapere che per vincere ci vorrà sempre il miglior Palermo. Siamo anche sicuri che molto dipenda da noi. Speriamo di fare una grande gara e poi vedremo a fine partita se saremo riusciti a portare a casa qualcosa di importante."